Cartórios Eleitorais ampliam horário de atendimento em Sergipe

Em virtude da proximidade do encerramento do cadastro eleitoral, que ocorrerá em 8 de maio, o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) anuncia a ampliação dos horários de atendimento nos cartórios eleitorais.

Com a medida o horário de funcionamento dos Cartórios Eleitorais da Capital e na Central de Atendimento de Aracaju será das 7 às 16 horas. Já nos Cartórios Eleitorais do Interior, o atendimento ocorrerá das 8 às 17 horas.

Além desses ajustes, haverá ampliação do atendimento em três datas importantes: Nos dias 27 de abril (sábado), 01 de maio (feriado) e 04 de maio de 2024 (sábado) os Cartórios Eleitorais do Interior também abrirão das 8 às 14 horas, e a Central de Atendimento em Aracaju funcionará das 7h às 13h. O objetivo é garantir que todos os eleitores que não tenham condições de comparecer durante a semana possam resolver suas pendências eleitorais.

Para consultar o endereço das Zonas Eleitorais do interior clique no link a seguir: Endereço das Zonas Eleitorais de Sergipe.

Essas alterações no expediente foram determinadas levando em consideração o Calendário Eleitoral das Eleições de 2024, com o propósito de assegurar que todos os eleitores de Sergipe tenham acesso aos serviços disponibilizados pela Justiça Eleitoral. Com essas medidas, o TRE-SE reforça seu compromisso com a acessibilidade e a facilitação do processo eleitoral, promovendo um ambiente acolhedor e eficiente para o atendimento ao público.

Fonte: TRE/SE