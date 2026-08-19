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Casa da Cultura de Lagarto promove exposição sobre o folclore e a cultura popular

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A Secretaria Municipal de Cultura de Lagarto (Secult) promove uma exposição alusiva ao mês do folclore, reunindo elementos que valorizam as manifestações culturais e as tradições da cultura popular. Produzida pela própria equipe da Secult, a mostra busca aproximar a população do patrimônio cultural e das expressões que fazem parte da identidade do município e de sua comunidade.

A exposição visa destacar a importância de perpetuar as manifestações culturais e de ampliar o acesso da população ao conhecimento sobre suas próprias tradições, contribuindo para a valorização da memória e da identidade cultural de Lagarto. Também, ao permanecer aberta por um período prolongado, a exposição ainda possibilita que diferentes públicos tenham a oportunidade de conhecer a mostra, incluindo estudantes, professores, moradores e visitantes interessados na cultura lagartense.

A mostra ficará montada durante dois meses, na sede da Secretaria, localizada na Praça Nossa Senhora da Piedade, nº 54, Centro, e pode ser visitada pelo público de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. A iniciativa integra as ações da Secult voltadas à valorização, preservação e divulgação da cultura, criando um espaço de contato com aspectos do folclore e das tradições populares.

Fonte: Prefeitura de Lagarto

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