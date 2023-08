Casa de Artesão Simãodiense participa da Expo Favela Innovation

A Casa de Artesão Simãodiense participou no último final de semana da edição Sergipe da Expo Favela Innovation, maior feira de negócios para empreendedores e startups de Favela do Brasil. O evento ocorreu no Centro de Convenções Am Malls, em Aracaju.

Segundo a Prefeitura de Simão Dias, a participação no evento, realizado pela Central Única das Favelas (CUFA/Sergipe) e Favela Holding, reitera o compromisso da administração ‘Nossa Força, Nossa Gente’ em apoiar e incentivar a economia criativa e cultural municipal.

Já a secretária de Cultura de Simão Dias, Ana Maria (Aninha do Triunfo), que participou da feira, destacou a importância do evento para à cultura. “Grande alegria ver a arte do nosso povo ser evidenciada em um grande evento reconhecido nacionalmente”, frisou Ana.

Cabe destacar que o empreendedorismo cultural criativo é uma abordagem que combina com a arte de criar projetos inovadores de sustentabilidade que geram impactos sociais e econômicos por meio da cultura municipal.