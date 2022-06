Casal com bebê de colo é preso em ponto de droga que abastece Lagarto e Aracaju

Uma operação conjunta entre policiais civis do Cope e do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) desativou um ponto de venda de drogas situado nas margens do Rio Piauí, próximo ao Cristo, em Estância, que abastecia os municípios de Lagarto e Aracaju. Durante a ação, um casal que estava em companhia de um bebê foi preso em flagrante.

De acordo com o 7ºBPM, o casal foi até o local em um Volkwagen Fox, onde um indivíduo identificado como T.T. de A. recebeu uma sacola de um indivíduo que aparentava ser pescador e que conseguiu fugir do cerco policial pelo manguezal. Já T.T. de A. foi interceptado e em sua companhia estava um bebê e uma mulher identificada como A.R.R.D. da S.

“Eles ainda ensaiaram fuga, mas foram alcançados e com ambos foi apreendida uma mala de viagem contendo 10 tabletes de maconha, além de dois pequenos tabletes da mesma substância, que T.T. de A. informou ter sido contratado para transportar de Estância até Aracaju e que não sabia detalhes sobre a origem, preço, quantidade e local de entrega. Já a mulher alegou não ter relação com a situação criminosa”, relatou o 7ºBPM.

Diante disso, o casal recebeu voz de prisão, o veículo utilizado foi apreendido e o bebê foi entregue a mãe de T.T. de A, que posteriormente foi comunicada da prisão.