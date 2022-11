Casal é encontrado morto em Aracaju e filho é o principal suspeito do crime

Na tarde da última segunda-feira, 28, um casal foi encontrado morto, vítima de arma branca, no loteamento Guarujá em Nossa Senhora do Socorro.

Assim que a equipe policial chegou ao local, foi recepcionada por um homem que alegou ser filho do casal e o mesmo informou que os corpos estavam no banheiro de sua residência.

De acordo com a PM, quando questionado sobre o que teria ocorrido, ele alegou que na manhã de domingo, 27, viu seu pai deferindo golpes de foice em sua mãe, que teria ido a óbito na hora, e por este motivo, ele tomou a foice do pai e teria atingido a cabeça do seu genitor, ocasionando o óbito do mesmo.

Ainda segundo a polícia, ele informou sofrer de problemas mentais e faz uso de remédios controlados.

Investigação

O suspeito foi conduzido à delegacia após a presença do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal (IML). As investigações já foram iniciadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e segundo informações da Polícia Civil, o filho é o suspeito de desferir os golpes de faca que tiraram a vida do casal.

