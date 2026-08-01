Casal é preso condenado por estupro de vulnerável e tortura no interior de Sergipe

Uma operação integrada realizada na última sexta-feira, 31, pela delegacia regional de Nossa Senhora da Glória, pela delegacia de Gracho Cardoso e por equipes da Rádio Patrulha da Polícia Militar resultou no cumprimento de dois mandados de prisão definitivos contra um casal condenado pelos crimes de estupro de vulnerável e tortura praticados contra vítimas menores de idade.

A ação foi desencadeada em cumprimento a ordens judiciais expedidas pela Comarca de Gracho Cardoso e culminou na localização e prisão dos condenados.

As decisões judiciais decorrem de condenação criminal com trânsito em julgado. O homem foi condenado pelos crimes de estupro de vulnerável, praticado em continuidade delitiva, e tortura, devendo cumprir pena remanescente de 23 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado. Já a mulher foi condenada pelos mesmos crimes, com pena remanescente de 22 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, também em regime fechado.

Após o cumprimento dos mandados, os condenados foram encaminhados à delegacia e, posteriormente, serão transferidos ao sistema prisional para o início do cumprimento das penas, permanecendo à disposição da Justiça.

Fonte: SSP/SE