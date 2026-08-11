Casal é preso em flagrante por tráfico de drogas em Lagarto

Na tarde desta terça-feira, 11, a Delegacia Regional de Lagarto divulgou a informação de que a equipe da Divisão de Narcóticos e Entorpecentes prendeu um casal em flagrante por tráfico de drogas nas imediações da feira livre de Lagarto.

A equipe policial realizou diligências na região da feira livre com o objetivo de coibir o tráfico de entorpecentes. Durante a ação, os policiais montaram uma vigilância e flagraram um casal sendo constantemente procurado por terceiros e circulando pela área da feira, em circunstâncias compatíveis com a distribuição de drogas.

Diante da suspeita de flagrante, foi realizada a abordagem, sendo encontrada com o casal uma pequena porção de maconha e diversas pedras de crack já fracionadas.

Além dos entorpecentes, os suspeitos portavam dinheiro trocado, circunstância que, associada aos demais elementos constatados durante a abordagem, levantou a suspeita de que os valores seriam provenientes da comercialização das drogas.

O casal foi conduzido à Delegacia Regional de Lagarto, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante e, posteriormente, os envolvidos foram encaminhados ao Poder Judiciário para as providências cabíveis.