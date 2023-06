Casal é preso em flagrante por tráfico de drogas no Festival da Mandioca

No último final de semana, uma casal foi preso em flagrante por trafico ilícito de drogas durante o festival da mandioca em Lagarto.

Durante o patrulhamento do evento, a guarnição extra urubu do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) recebeu a informação de que um casal com atitudes suspeitas, nas proximidades de uma barraca de bebidas, estaria portanto uma sacola plástica.

Ao chegar no local, abordar o casal e verificar as vestes, a guarnição encontrou nas vestes da mulher 19 papelotes de substância análoga a maconha, além de uma quantia em dinheiro.

Os suspeitos foram presos e encaminhados a Delegacia Regional de Lagarto para que fossem tomadas as medidas cabíveis.