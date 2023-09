Casal é preso em flagrante por tráfico de drogas em Simão Dias

Na última segunda-feira, 18, uma ação conjunta entre as polícias Civil e Militar resultou na prisão em flagrante de um casal, sendo um homem de 32 anos e uma mulher de 43, por tráfico de drogas em Simão Dias. Contra o homem, havia também mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE), a prisão ocorreu enquanto policiais civis da delegacia de Simão Dias realizavam diligências no intuito de localizar um foragido que estaria na cidade.

“Ao tomar conhecimento do endereço onde o investigado estaria escondido, a equipe fez o acompanhamento do local a fim de confirmar a informação. Durante o acompanhamento do local, os policiais verificaram que a casa era um ponto de venda de entorpecentes.

Diante do flagrante, os policiais civis solicitaram o apoio da Polícia Militar, e as equipes entraram no local. Como resultado da ação policial, as equipes apreenderam diversas pedras de crack, dinheiro trocado, um punhal e dois aparelhos celulares”, relatou a pasta.

Ainda de acordo com a SSP/SE, estavam na residência um homem foragido da Justiça e a companheira. Ambos já possuíam registros anteriores por tráfico de drogas e foram presos em flagrante.

Eles serão encaminhados à audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias de crimes sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.