Casal suspeito de envolver filhos em tráfico de drogas e prostituição infantil é preso

Qualquer pessoa também pode denunciar os crimes de violência contra crianças e adolescentes.

Na capital, devem ser encaminhados ao DAGV, que fica localizado na Rua Itabaiana, 258, no bairro São José. Na Região Metropolitana e também em outras cidades do interior há delegacias especializadas que fazem o atendimento.

As denúncias também podem ser feitas através do Disque-Denúncia, no telefone 181, e pelo 190, da Polícia Militar, em casos de flagrante.

Fonte: G1 SE