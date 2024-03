Casal usa criança para adentrar ao presídio com drogas e acabam presos

Um casal foi preso por tráfico de drogas, após usar o filho autista, de apenas cinco anos, para o transporte de entorpecentes ao presídio do município de Areia Branca, na manhã desta quinta-feira,14.

De acordo com a policia, a mulher visitava o marido, que é interno do presídio, no regime semiaberto. A mulher utilizou a criança para adentrar à unidade prisional com drogas, nas roupas. A tentativa de ingresso dos entorpecentes foi imediatamente identificada pela equipe da Polícia Penal, que encaminhou os envolvidos à Delegacia Distrital de Areia Branca.

Na unidade da Polícia Civil, foi realizada a prisão em flagrante do casal. Durante o procedimento, o interno do regime semiaberto, e também pai da criança, confessou a intenção criminosa e a estratégia de utilizar o menor para o transporte da substância ilícita. O casal está detido e aguardando a audiência de custódia.