Casamento do Matuto da Colônia 13 terá Limão com Mel e Galã do Brega

Em vídeo gravado ao lado do vereador Vilânio do 13, o secretário Municipal da Cultura, da Juventude e do Esporte, Adriano Fontes, confirmou que as bandas Jossey Pressão, Jam Brasil, Limão com Mel e Galã de Brega se apresentarão no tradicional Casamento do Matuto do povoado Colônia 13.

“Eu acho que Limão com Mel está no auge e, por isso, estamos dando esse presente a comunidade da Colônia 13 em geral”, comentou o secretário Adriano Fontes.

Considerado Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de Sergipe, o Casamento do Matuto do povoado Colônia 13 está em sua 25ª edição, a qual será realizada no próximo dia 03 de julho de 2022.

Segundo a organização, a concentração será em frente a casa de Vavá Moura, a partir das 14h; enquanto a Cavalgada e o desfile de carroças será puxado pelo artista lagartense Ivânio Ramos.