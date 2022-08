Caso Genivaldo: MPF concede mais 20 dias de prazo para conclusão do inquérito

Segundo o MPF, as investigações se encontram em fase final, restando a conclusão do resultado das perícias, inclusive o laudo necroscópico, pelo Instituo Médico Legal de Sergipe e pelo Instituto Nacional de Criminalística em Brasília. A complexidade das perícias necessárias justificou o aumento do prazo.

Ainda de acordo com MPF, a conclusão do inquérito deve ocorrer até o final de agosto