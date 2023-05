Caso Wilker: Justiça concede habeas corpus a acusado de matar ciclista

Na última segunda-feira, 15, a juíza da 2ª Vara Cível e Criminal de Itaporanga D’Ajuda, Elaine Celine Afra da Silva, concedeu o habeas corpus de Ruivaldo Lima Cruz, acusado de atropelar o ciclista Wilker de Jesus Costa, de 28 anos, na rodovia SE-265, em Itaporanga D’Ajuda, no mês passado.

Com a decisão, Rivaldo Lima Cruz aguardará o julgamento em liberdade.

O atropelamento e morte de Wilker ocorreu no domingo, 2 de abril de 2023, quando ele e um amigo pedalavam em direção a Salgado, onde participariam um evento esportivo. Na ocasião, eles foram atropelados e Wilker chegou a ser arrastado por alguns metros. Seu amigo, por outro lado, teve apenas alguns ferimentos.

Já o condutor fugiu do local, mas acabou detido pela Polícia Militar em sua residência, onde foi flagrado visivelmente embriagado, com dificuldades na fala, na locomoção, olhos avermelhados e odor etílico. Na ocasião, ele também se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas confessou que havia ingerido bebida alcóolica.