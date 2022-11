Casos de Covid-19 mais que triplicam nas últimas 24 horas em Sergipe

Na última quarta-feira, 16, Sergipe registrou 96 novos casos de Covid-19, o número é mais do que o triplo do que foi divulgado no relatório da terça. Nenhuma morte foi registrada. A informação é do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde.

Desde o início da pandemia, 343.102 pessoas testaram positivo para a Covid e 6.443 morreram.