O ano de 2022 ficará marcado para sempre na história do Catar, pois sedia uma das competições esportivas mais importantes do mundo: a 22ª edição da Copa do Mundo de Futebol. Este país do Oriente Médio vem preparando o evento desde o anúncio oficial da FIFA e faz do evento uma forma de mostrar ao mundo as suas virtudes e capacidade logística. O Catar estima que o benefício direto para a economia do Catar será de US$ 17 bilhões, sem contar a receita indireta de atividades relacionadas com a competição, como apostas em cassinos online licenciados.

A Copa do Mundo tem 64 jogos entre 20 de novembro e 18 de dezembro, mas os preparativos começaram em 2015.

Grande investimento desde 2015

Embora o Catar não tenha divulgado oficialmente seu orçamento para a Copa do Mundo de 2022, estima-se que o país gaste entre US$ 200 e US$ 300 bilhões em projetos de infraestrutura em preparação para o evento. Isso inclui a construção de novos estádios, hotéis e sistemas de transporte, bem como a modernização da infraestrutura existente.

O investimento do Catar em infraestrutura não é apenas para o benefício da Copa do Mundo, mas também para o desenvolvimento de longo prazo do país. A Copa do Mundo de 2022 é vista como uma oportunidade para mostrar as capacidades do Catar e atrair investimentos e turismo futuros.

Os gastos com infraestrutura do Catar já tiveram um impacto positivo na indústria da construção, com muitos novos empregos sendo criados. A Copa do Mundo também deve gerar benefícios econômicos significativos para o Catar, incluindo um aumento no PIB e nas exportações.

Condições de Trabalho – O Calcanhar de Aquiles

As condições de trabalho no Catar para os estádios da Copa do Mundo estão sob intenso escrutínio nos últimos anos. Com o país pronto para sediar a Copa do Mundo da FIFA 2022, muitos trabalhadores da construção foram trazidos de todo o mundo para ajudar a construir a infraestrutura necessária. Infelizmente, surgiram relatos de abuso e exploração generalizados, com os trabalhadores muitas vezes sendo obrigados a trabalhar horas excessivas em condições perigosas.

Em 2015, a Confederação Sindical Internacional estimou que 4.000 trabalhadores migrantes poderiam morrer antes mesmo da Copa do Mundo começar, devido às condições de trabalho perigosas e extenuantes. A organização também acusou o Catar de “escravidão moderna”, devido à ampla exploração de trabalhadores migrantes.

A Amnistia Internacional também documentou vários casos de abuso e exploração e pediu ao Catar que reforme urgentemente suas leis e práticas.

Apesar dos relatos de abuso generalizado, o Qatar insistiu que está comprometido em proteger os direitos de todos os trabalhadores. Em 2018, o governo do país adotou uma nova lei que exige que os empregadores forneçam aos trabalhadores contratos que definam seus direitos e prerrogativas básicos.

É seguro viajar para o Catar para a Copa do Mundo?

Com a Copa do Mundo ao virar da esquina, muitas pessoas estão se perguntando se é seguro viajar para o Catar. Houve preocupações levantadas sobre o histórico de direitos humanos do país e suas relações com os países vizinhos.

No entanto, o governo do Catar tomou medidas para melhorar as condições dos agentes de segurança e garantir que a Copa do Mundo seja um sucesso. O Catar também está trabalhando em estreita colaboração com os Estados Unidos e outros países ocidentais para garantir a segurança no evento.

Enquanto fãs de todo o mundo se prepara para se deslocarao Catar para a Copa do Mundo de 2022, a segurança é compreensivelmente uma prioridade. Com um evento de tão grande escala, aumenta o risco de crime e atividade terrorista, por isso é crucial que todos tomem precauções para garantir sua segurança.

Aqui estão algumas dicas de segurança para quem viaja ao Catar para a Copa do Mundo:

• Esteja sempre atento ao seu redor e denuncie qualquer atividade suspeita às autoridades

• Mantenha seus pertences perto de você e não os deixe sem vigilância em locais públicos

• Evite carregar grandes quantias de dinheiro ou objetos de valor com você

• Não aceite caronas de estranhos ou entre em veículos com pessoas desconhecidas

• Seja cauteloso ao usar caixas eletrônicos e use máquinas apenas em áreas públicas e bem iluminadas

• Não aceite bebidas de estranhos e esteja sempre atento à sua bebida para evitar ser drogado

• Mantenha cópias de documentos importantes (passaporte, visto, apólice de seguro, etc.) em um local seguro

• Familiarize-se com as leis e costumes locais antes de viajar para o Catar

• Não compre produtos falsificados ou pirateados, pois podem ser confiscados pelas autoridades

• Esteja ciente de fraudes e não faça nenhuma transação financeira com alguém que você não conhece.

Seguindo essas dicas de segurança, você pode ajudar a garantir que sua viagem ao Catar para a Copa do Mundo seja agradável e sem incidentes. No geral, o Catar é um lugar seguro para se visitar e não há necessidade de se preocupar com segurança ou proteção durante a Copa do Mundo.