Caatinga prende foragido da justiça na zona rural de Tobias Barreto

No último sábado, 12, militares do Batalhão de Polícia Caatinga (BPCaatinga) prenderam um foragido da justiça no povoado Agrovila, em Tobias Barreto, durante a Operação Cidade Segura.

“Os militares participavam da Operação Cidade Segura, quando receberam informações que um foragido residia no povoado. Já nas proximidades do local, populares indicaram a residência do suspeito”, relembrou a PM.

E completou: “Ao chegarem ao endereço dele, informaram sobre a existência de um mandado de prisão em aberto expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia Regional da Tobias Barreto para adoção de medidas cabíveis”.