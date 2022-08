CBF confirma realização da Copa Verde 2022

A Copa Verde de 2022 vai de fato ocorrer este ano. A CBF confirmou a realização do torneio na última terça-feira, 23, após reunião de Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade, e o diretor de competições Julio Avelar. Pairavam dúvidas se o principal torneio de futebol das regiões Norte e Centro-Oeste ocorreria, devido ao calendário apertado antes da Copa do Mundo do Catar, que prevê o término de todas as competições até 20 de novembro. A Copa Verde assegura ao campeão uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil no ano seguinte.

A CBF afirmou que divulgará em breve as datas e os detalhes do formato da disputa regional. O regulamento de competições organizadas pela entidade, estabelece que o edital com a convocação dos clubes e as regras da competição seja divulgado em até 75 dias do início dos confrontos.

Esta é a nona edição da Copa Verde, que promove ações em prol da sustentabilidade durante o torneio. O atual campeão é o Remo, que conquistou o título ano passado pela primeira vez na história do clube. Os dois maiores campeões são Paysandu e Cuiabá, que levantaram a taça por duas vezes cada um. A convocação para a disputa se dá por critérios pré-definidos: campeões estaduais das federações participantes em 2021, times mais bem posicionados no Ranking Nacional de Clubes (RNC) e os com melhor classificação nas federações mais bem colocadas no Ranking Nacional de Federações (RNF).

Fonte: Agência Brasil