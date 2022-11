CBF convoca clubes para reunião extraordinária

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) convocou os 28 clubes participantes da Copa do Nordeste de 2023, os 16 que estão nas fases preliminares e 12 já garantidos na fase de grupos, para uma reunião extraordinária. O encontro entre os representantes da entidade máxima do futebol brasileiro e das agremiações está marcado para as 16h desta quinta-feira, 10, na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Através de ofício endereçado às federações, a CBF pediu que todos os 28 clubes fossem notificados e confirmassem presença até a última quarta-feira. Ainda no documento, a entidade máxima do futebol brasileiro explicou que não recebeu da Liga do Nordeste as prestações de contas referentes às temporadas de 2020 a 2022 e que, por isso, precisa tratar com os clubes que medidas adotará pela não apresentação dessas e de outras documentações que haviam sido solicitadas.

Além das prestações de contas referentes às temporadas de 2020 a 2022, a CBF alega não ter recebido também o Estatuto da Associação e os contratos dos exercícios de 2020 a 2022 que haviam sido solicitados à Liga do Nordeste. No ofício enviado às federações, assinado pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, a entidade destaca que pediu esses documentos “inúmeras vezes” e que, mesmo não os tendo recebido, demonstrou “confiança e absoluta boa fé” para incluir a Copa do Nordeste no calendário de 2023 do futebol brasileiro.