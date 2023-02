CBF define tabela completa de jogos do Brasileirão Feminino 2023

A programação completa de jogos da edição deste ano da primeira divisão Campeonato Brasileiro (Série A-1) já está fechada. A CBF anunciou na última quinta-feira, 02, a tabela de jogos da competição, que reunirá 16 clubes, a partir de 24 de fevereiro.

A primeira fase da competição será de pontos corridos, assim como ocorreu no ano passado. A última rodada (a 15ª) ocorrerá de 9 a 12 de junho, e definirá as oito melhores equipes que avançarão à etapa seguinte, as quartas de final.

Em razão da Copa do Mundo Feminina, de 20 de julho a 20 de agosto, o Brasileirão terá uma pausa após as quartas (de 16 a 26 de junho). Sendo assim, a competição retorna em 26 de agosto com a realização das semifinais em 26 agosto. A decisão do título de 2023 também já tem, datas pré-definidas: dias 10 e 17 de setembro.

Além do calendário de jogos, a CBF também divulgou o regulamento do Brasileiro Feminino.

Fonte: Agência Brasil