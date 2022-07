CBF divulga datas e horários dos jogos do Lagarto na 2° fase da Série D

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os confortos, datas e horários dos duelos da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Os 16 duelos em jogos de ida e volta serão disputados nos dois próximos fins de semana. A Federação Sergipana de Futebol (FSF) tem um representante nesta fase, a equipe do Lagarto avançou para o mata-mata e vai enfrentar o time do Sousa da Paraíba.

A partida de ida será no próximo domingo, 24, às 16 horas, no estádio Marizão, no município de Sousa, na Paraíba. Já o jogo de volta será no domingo, 31, às 15 horas, no Estádio Barretão, no município de Lagarto, na região centro-sul de Sergipe.