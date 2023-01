CBF divulga tabela da Copa do Nordeste com as quatro primeiras rodadas

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou na madrugada deste sábado, 14, a tabela detalhada da Copa do Nordeste, com as primeiras quatro rodadas da competição. A disputa inicia no próximo fim de semana, dia 21 de janeiro, e segue até dia 3 de maio, uma quarta-feira, quando será definido o título.

O Nordestão tem 16 participantes divididos em duas chaves nesta primeira fase, em que os últimos quatro foram definidos ainda na semana passada – após a disputa da pré-Copa do Nordeste. As equipes que conseguiram a classificação a partir da etapa eliminatória foram Vitória, CSA, Ferroviário-CE e Santa Cruz.