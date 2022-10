CDL Lagarto emite nota sobre uso de imagem da entidade sem autorização

Nesta semana, a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Lagarto (CDL) emitiu uma nota sobre um vídeo feito por uma empresa do ramo de cursos profissionalizantes com a imagem da entidade. Confira a nota na íntegra:

“NOTA DE ESCLARECIMENTO À SOCIEDADE E COMERCIANTES

Recentemente, chegou ao conhecimento da gestão da Câmara de Dirigentes Lojistas de Lagarto (CDL), fatos relacionados ao uso, sem autorização prévia, da imagem da entidade, por meio da divulgação de vídeos de uma empresa ligada à oferta de cursos profissionalizantes, registrando, ao fundo, as instalações físicas do órgão.

No ato, pessoas ligadas à empresa que oferta cursos profissionalizantes, faz o uso de imagens coletadas defronte à CDL, aduzindo que, no horário aprazado não havia alunos para realização de aulas presenciais de cursos profissionalizantes, sem que a autorização para a sobredita utilização fosse formalmente solicitada à Instituição, a qual sequer foi informada sobre o propósito do uso de tais imagens, bem como da locação do espaço para a realização do curso.

Ademais, a CDL informa, enfaticamente, que não admite o uso não autorizado de sua marca para quaisquer fins ou de qualquer símbolo ou imagem alusiva à Entidade, associando-a a empresa particular, cujo registro não tenha recebido previamente a autorização formal da Instituição e dos seus gestores. Ressalta, ainda, a CDL, não ter nenhum vínculo com a referida empresa, bem como com a oferta dos cursos profissionalizantes.

Por fim, a CDL informa que, juntamente com o seu departamento jurídico, está verificando a adoção de medidas jurídicas, objetivando fulminar os casos identificados de uso indevido e não autorizado da marca e de imagens da Instituição ou a ela associadas para interesses pessoais ou empresariais.

Agradecemos a compreensão.”