CEAC´s devem chegar a um milhão de atendimentos em 2022

Em 2022, os Centros de Atendimento ao Cidadão – CEAC, vinculados à Secretaria de Estado da Administração (Sead), realizaram de janeiro a 31 de outubro aproximadamente 850 mil atendimentos com média mensal de 85 mil serviços produzidos por mês. A previsão é que até 31 de dezembro seja alcançada a marca de um milhão de serviços prestados ao cidadão.

Para o secretário Dernival Neto, o CEAC é a porta de entrada da cidadania para a população de Sergipe. “Desde sua criação, o CEAC é muito bem avaliado pela população sergipana, face a eficiente atuação que apresenta na consecução de suas atividades, pela capacitação técnica e excelência de atendimento de seus servidores nas tarefas que desempenham, satisfazendo as demandas dos cidadãos que utilizam seus serviços”.

Ressalta que diante o grande sucesso, o Governo de Sergipe ampliou a abrangência de sua atuação no território do Estado implantando três novas unidades nos municípios de Aracaju (Shopping Parque), Lagarto e Simão Dias.

Dernival destaca que será ainda implantada agora em dezembro, a oitava unidade do CEAC, localizada no município de Estância, existindo, também, a previsão para criação de mais três novas unidades no ano de 2023, situadas no município de Nossa Senhora da Glória, Propriá e Tobias Barreto.

Segundo a diretora geral do CEAC, Ana Paula Menezes, atualmente os órgãos parceiros, ou seja, aqueles que ofertam seus serviços nas suas dependências são em número de 20: Banese, Correios, SSP, Detran, NAF, DER, NAT, Receita, SMTT, Sefaz, Procon, Deso, AracajuCard, CIL, Fundat, INSS, Corense, Energisa,Jucese e a Sead. “Os serviços ofertados pelas diferentes unidades do CEAC, através destes órgãos parceiros são em número superior a 170”, frisa.

Como projetos relevantes realizados pelos CEACS´s, a diretora destaca o sistema de agendamento online para todos os serviços ofertados. Assim como a implantação do órgão Sead serviços rápidos; modernização e atualização constante dos canais de informações em todas as plataformas virtuais do CEAC; e a criação de postos avançados do CEAC nos municípios sergipanos que já possuam SSP, Deso e Detran, para que sejam criadas parcerias junto às prefeituras dos municípios onde estas seriam as responsáveis financeiras pela instalação do CEAC e, em contrapartida, teriam guichês de atendimento dos seus órgãos municipais no interior dos mesmos.

CEAC

Atualmente, existem sete unidades implantadas, sendo quatro situadas em Aracaju (Shopping Riomar, Shopping Parque, Rua do Turista e Rodoviária Nova) e as outras unidades situadas nos municípios de Itabaiana, Lagarto e Simão Dias.

Fonte: Agência Brasil