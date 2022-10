Centenas de Sergipanos participarão dos Jogos Escolares Brasileiros

“Nós vamos ter aqui no Parque Olímpico uma verdadeira festa do esporte escolar brasileiro. Essa é uma festa democrática a partir do momento que todas as regiões do país estão representadas. Todos os estados participarão com a mesma quantidade de atletas, não importa o lugar. O destaque especial vai para a participação feminina. Temos uma política de equidade de gênero muito importante. No nosso regulamento, nós impomos ao estado que ele traga a mesma quantidade de meninos e meninas. Ou seja, se ele tem um time masculino em determinada modalidade, tem que ter também o feminino” complementou o presidente da CBDE.

Fonte: Globo Esporte SE