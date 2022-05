Centro de Controle de Zoonoses comemora 20 anos de existência

No mês de abril, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Lagarto, completou 20 anos de funcionamento no município. Para comemorar essas duas décadas, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, realizou no último dia 2 de maio, um evento com apresentações e serviços, direcionados ao público.

A ação aconteceu na Praça Filomeno Hora e contou com feirinha de adoção, orientações com veterinário, orientações com equipes de agentes de combate às endemias sobre dengue, zika, chikungunia, leishmaniose, esquistossomose, escorpiões e sobre os trabalhos e serviços ofertados pelo CCZ.

O CCZ trabalha realizando vários serviços, como atendimento veterinário de segunda a quarta das 8h30 às 15h,controle populacional de segunda a sexta das 7h30 às 12h30, vacinação antirrábica de segunda a sexta, adoção responsável e ações contra o aedes, orientações sobre escorpiões, programas da esquistossomose, leishmaniose e doenças de chagas.

Uma alerta que damos à população em geral é que o CCZ não trabalha com recolhimento de animais, uma vez que o trabalho do controle de zoonoses é evitar doenças transmitidas de animais para seres humanos. O órgão, também não é responsável por animais que são abandonados pela população. Se souber de abandonos ou maus tratos a animais disque 181 ou 190 da polícia militar.

Fonte: Prefeitura de Lagarto