Centro de Controle de Zoonoses completa 21 anos

No mês de abril, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Lagarto, completou 21 anos de funcionamento no município. Como comemoração ao aniversário e em alusão ao Abril Laranja (mês de conscientização sobre os maus tratos de animais), a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, realizou na última quinta-feira, 27, uma ação com feira de adoção, serviços e orientações.

A ação aconteceu na Praça Filomeno Hora e contou com feirinha de adoção, vacinação antirrábica, orientações com veterinário, realização de cadastro para castração, orientações com equipes de agentes de combate às endemias sobre dengue, zika, chikungunia, leishmaniose, esquistossomose, escorpiões e sobre os trabalhos e serviços ofertados pelo CCZ.

A feirinha recebeu a presença de autoridades como o promotor de justiça Adson Alberto Carvalho, das equipes da Guarda Municipal e Polícia Militar e de estudantes do município.

O CCZ trabalha realizando vários serviços, como atendimento veterinário de segunda a quarta das 8h30 às 15h, controle populacional de segunda a sexta das 7h30 às 12h30, vacinação antirrábica de segunda a sexta, adoção responsável e ações contra o aedes, orientações sobre escorpiões, programas da esquistossomose, leishmaniose e doenças de chagas.

Uma alerta que damos à população em geral é que o CCZ não trabalha com recolhimento de animais, uma vez que o trabalho do controle de zoonoses é evitar doenças transmitidas de animais para seres humanos. O órgão, também não é responsável por animais que são abandonados pela população. Se souber de abandonos ou maus tratos a animais disque 181 ou 190 da polícia militar.

Fonte: Prefeitura de Lagarto