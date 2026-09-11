Centro de Fisioterapia de Lagarto registra mais de 35 mil atendimentos no primeiro semestre de 2026

Com mais de 35 mil atendimentos realizados em 2026, o Centro Municipal de Fisioterapia de Lagarto se destaca como um importante serviço de saúde oferecido pela Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Ao todo, a unidade já registra 35.159 atendimentos, beneficiando aproximadamente 1.800 pacientes. O serviço conta com uma equipe de 14 profissionais, que atuam na reabilitação, na recuperação da mobilidade e na promoção da qualidade de vida da população.



“Investir em fisioterapia é investir diretamente na autonomia e na qualidade de vida das pessoas. Cada paciente chega com uma necessidade diferente, e nosso papel é garantir um atendimento humanizado, qualificado e capaz de acompanhar cada etapa desse processo de recuperação. A gente sabe que, por trás de cada atendimento, existe uma história, uma limitação que precisa ser superada e, muitas vezes, o desejo de voltar a fazer coisas simples do dia a dia. É por isso que seguimos trabalhando para fortalecer esse cuidado e oferecer à população um serviço cada vez melhor”, destacou o secretário municipal de Saúde, Marlysson Magalhães.

Para a gerente do Centro Municipal de Fisioterapia, Rose Cléa Silva, o crescimento do serviço demonstra o impacto do trabalho desenvolvido pela equipe e a evolução no acesso da população ao atendimento. “É muito gratificante acompanhar de perto o resultado desse trabalho e perceber que estamos conseguindo atender as pessoas com mais agilidade e contribuir para que elas avancem em seus tratamentos. Também conseguimos reduzir significativamente a fila de espera, o que representa um ganho importante para a população. Fazer parte desse processo é motivo de muita satisfação, porque sabemos que cada atendimento realizado significa uma pessoa tendo a oportunidade de cuidar da sua saúde e recuperar sua qualidade de vida.”

Atendimento que faz diferença na vida dos pacientes

Entre as pessoas atendidas pelo serviço está Islaine Irene, de 38 anos, dona de casa. Ela acompanha o tratamento do filho na unidade e também realiza fisioterapia devido à fibromialgia. “O atendimento aqui é excelente. Meu filho é atendido aqui e tem melhorado bastante. Eu também faço meu tratamento por causa da fibromialgia e só tenho a agradecer. A equipe é muito boa, desde a recepção até os fisioterapeutas, que atendem a gente com muito cuidado e atenção”, relatou.

A fisioterapia também tem papel importante na recuperação de pessoas que passaram por lesões, cirurgias ou enfrentam limitações funcionais.

Para Michel Gonçalves, profissional da área, a fisioterapia vai muito além do tratamento da dor. “A fisioterapia tem um papel fundamental na vida das pessoas, pois vai muito além do tratamento da dor. Ela também contribui para a recuperação dos movimentos, o fortalecimento e a melhora da qualidade de vida. Reabilitar não é apenas recuperar os movimentos, é ouvir, é acolher, é ter empatia, é entender as limitações de cada pessoa e ajudá-la a recuperar sua independência e sua qualidade de vida”, explicou.

A aposentada Regina do Carmo Rocha, de 64 anos, chegou ao Centro Municipal de Fisioterapia por encaminhamento de um médico ortopedista e encontrou no tratamento um importante apoio para recuperar a mobilidade e reduzir as dores. “Eu vim tão fraquinha e agora, com a ajuda, já estou fortinha. A fisioterapia mudou muita coisa para mim: antes eu não aguentava ficar de pé, sentia o corpo todo dolorido e, hoje, já estou ficando mais tempo em pé e não estou tendo mais aquelas dores. Estou muito feliz e agradeço a todo mundo que me atende aqui”, contou.

Saiba como acessar o serviço

O Centro de Fisioterapia de Lagarto está localizado na Rua Cândido Barreto Machado 435, Bairro Laudelino Freire, e realiza atendimentos de segunda a sexta-feira. Para ser atendido, é necessário levar um encaminhamento médico até a unidade de saúde mais próxima para garantir o acesso ao tratamento. A SMS tem se empenhado constantemente para garantir que todos os lagartenses possam ter acesso a esse serviço fundamental.