Centro de Referência de Simão Dias oferta 350 vagas em cursos técnicos

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), por meio do Centro de Referência de Educação de Jovens e Adultos Prof. Marcos Ferreira, em Simão Dias, oferta 350 vagas para os cursos técnicos na forma subsequente, isto é, para aqueles estudantes que já finalizaram o ensino médio e desejam se capacitar, com foco na inserção no mercado de trabalho. São três cursos técnicos disponíveis: Redes de Computadores, Comércio e Segurança do Trabalho.

De acordo com o diretor do Centro de Referência, Leandro Ferreira Santana, o objetivo dos cursos é ampliar a qualificação profissional, haja vista a relevância frente ao setor produtivo de Sergipe, visando à melhoria dos serviços do mercado de trabalho. “Iniciamos as matrículas no último dia 10 e, desde então, temos uma procura muito boa para os cursos ofertados em nossa unidade escolar. Além disso, verificamos que o perfil dos alunos é muito variado. Temos o público de EJA, que já faz parte da escola, como também outros alunos de escolas de Simão Dias e de cidades vizinhas, a exemplo de Lagarto, Paripiranga e Poço Verde ”, comenta o gestor.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ter idade mínima de 16 anos e já ter concluído o Ensino Médio; ter disponibilidade de frequentar as aulas presenciais no turno selecionado e nos sábados letivos de reposição ou complementação de carga horária; e apresentar histórico escolar de conclusão do Ensino Médio ou equivalente.

O calendário de inscrição para o processo seletivo ocorrerá em três fases. A primeira fase refere-se ao preenchimento da ficha no Portal da Matrícula Online (cadastro) até o dia 21 de julho. A segunda fase será a comprovação da inscrição com a entrega dos documentos na escola até o dia 24 de julho, das 8h às 16h. Caso o candidato não entregue, será considerado desistente. A divulgação do resultado ocorrerá no dia 31 de julho. A terceira fase será a efetivação da matrícula, que acontecerá no dia 1° de agosto, com a entrega do comprovante de inscrição on-line, em envelope, na instituição educacional que ofertará o curso escolhido, juntamente com documentos comprobatórios necessários para composição da lista de classificação, a exemplo da comprovação de conclusão do ensino médio e histórico escolar. O início das aulas está previsto para o dia 7 de agosto.

Para o preenchimento da ficha de inscrição no Portal da Matrícula Online acesse https://matriculaonline.seduc.se.gov.br/

Fonte: Governo de SE