Centro Municipal de Fisioterapia é inaugurado em Lagarto

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, inaugurou na última quinta-feira, 16, o novo espaço do Centro Municipal de Fisioterapia. Os atendimentos que anteriormente eram realizados no Centro Especializado em Reabilitação (CER III), agora passam a ser ofertados em novo endereço, totalmente preparado para aprimorar os serviços oferecidos à população.

O Centro Municipal de Fisioterapia é dedicado ao tratamento fisioterapêutico de pacientes com condições agudas ou crônicas. O ambulatório especializado trata diversas patologias, incluindo dor lombar, bursite no ombro, acidente vascular cerebral, fraturas, entre outras necessidades dos pacientes. O principal foco do centro é a reabilitação e a melhora da funcionalidade dos seus pacientes.

Para acessar o tratamento fisioterapêutico, os cidadãos devem realizar a marcação na Unidade de Saúde de sua referência, mediante solicitação ou encaminhamento médico, ou diretamente pelo fisioterapeuta. Após a marcação, é necessário aguardar a liberação por parte do SUS.

O novo endereço fica localizado na Rua Gustavo Hora, 247, bairro Pratas, e os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Além da nova unidade na sede do município, o povoado Jenipapo e a Colônia Treze também possuem um centro de fisioterapia, ampliando o acesso ao serviço para os moradores da região.

A administração municipal de Lagarto reforça o seu compromisso com a saúde e o bem-estar da população lagartense, empenhando-se em oferecer serviços de qualidade e promover a reabilitação dos pacientes.

Fonte: Prefeitura de Lagarto