Centro Odontológico do Ipesaúde disponibiliza laserterapia para pacientes oncológicos

O Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) está disponibilizando, no Centro Odontológico, o serviço de laserterapia para os pacientes oncológicos. Trata-se de um procedimento eficaz que trata e previne as consequências do tratamento do câncer. De acordo com a coordenadora da unidade, Myrlla Ribeiro, a procura para esse procedimento vem aumentando, e para atender à demanda, foi ampliada a quantidade de profissionais para a prestação do serviço.

Conforme Myrlla, a laserterapia é de extrema importância para os pacientes oncológicos e dentre as solicitações recebidas na unidade para o tratamento com o laser está a xerostomia, conhecida popularmente como boca seca. A coordenadora ressalta ainda que, para ter acesso ao serviço, o beneficiário precisa ter em mãos o encaminhamento médico.

A cirurgiã-dentista Isabela Simone é uma das profissionais da unidade que realiza o tratamento com a utilização do laser. Segundo a especialista, o número de sessões que o paciente realiza é determinado pela necessidade do tratamento.

O procedimento é realizado através da emissão de feixes de lasers específicos e os tecidos alterados sofrem influência desta luz, promovendo reações biológicas como a aceleração no processo de cicatrização, redução de processos inflamatórios e diminuição da dor, contribuindo, portanto, para uma melhora da condição de saúde do paciente.

O acolhimento e o tratamento humanizado aos pacientes que buscam a laserterapia tem sido um grande diferencial do Centro e os beneficiários revelam a sua satisfação com o atendimento. “Estou fazendo a laserterapia no Centro Odontológico e me sinto muito feliz, fui muito bem acolhida, espero melhorar cada vez mais”, diz Luzinete Santana.

O paciente Paulo Fernando Mangabeira teve uma disfunção na Articulação Temporomandibular (ATM) e também está fazendo tratamento com laser na unidade. “Para mim, está sendo muito bom, farei 30 sessões e já estou na décima agora. Estou sendo bem atendido, seguindo todas as recomendações e espero ficar bom, sou muito grato por isso”, diz.

O Centro Odontológico do Ipesaúde oferta diversas especialidades, desde clínica geral, cirurgia buco-maxilo-facial, endodontia, odontopediatria, periodontia, radiologia, prevenção e urgência até prevenção e orientação de higiene bucal. A sede da unidade fica localizada na Praça da Bandeira, 373, no bairro Cirurgia.

Fonte: Gov do Estado/SE