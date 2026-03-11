CentroSul Shopping será inaugurado dia 30 de Abril

O Grupo Zezé Rocha anunciou que o Centro SulShopping será inaugurado no dia 30 de Abril em Lagarto.

De acordo com grupo, a data foi escolhida em comemoração ao aniversário da cidade de Lagarto que acontece no mês de abril.

“No dia 30 de abril, chega o CentroSul Shopping, um novo marco para a cidade e para toda a região Centro-Sul de Sergipe.

Um espaço pensado para reunir compras, serviços, lazer e entretenimento em um só lugar. Porque Lagarto merece crescer, evoluir e viver novas experiências” ressaltou o grupo nas redes sociais.