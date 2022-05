Cerca de 100 tapetes de grama são roubados de praça pública

No último sábado, 30, Cerca de 100 unidades de tapetes do tipo ‘grama esmeralda’ foram furtados dos jardins da Praça Graccho Cardoso, no bairro São José, em Aracaju.

A ação de paisagismo na praça sequer completou um mês. O trabalho de revitalização foi feito pela Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) entre os dias 16 e 26 de abril.

A Emsurb afirmou que prestará o Boletim de Ocorrência e já solicitou às administrações de prédios residencial e comercial da área para solicitar imagens de câmeras de vídeo, na expectativa de identificar o responsável ou responsáveis pelo ato.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

