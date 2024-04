Cerca de 152 mil contribuintes optaram pela cota única no pagamento do IPVA 2024

Quase 152 mil contribuintes em Sergipe optaram por realizar o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por meio da cota única. Esse número proporcionou uma arrecadação de R$154,2 milhões, o que corresponde a 32% da meta prevista pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) para o tributo no ano.

Para aqueles que não efetuaram o pagamento dentro do prazo previsto, ainda há oportunidade de regularizar a situação, embora sem o desconto usual, seguindo o calendário de pagamento de acordo com a placa do veículo.

Os veículos automotores com placas de final 1 e 2 deverão fazer o pagamento até o dia 30 de abril, enquanto aqueles que possuem terminação 3 e 4 têm prazo até 30 de maio.

O cronograma prossegue até o mês de novembro, quando deve ser pago o imposto pelos donos de veículos com placa de final 0. Os valores poderão ser parcelados em até dez vezes no cartão de crédito, com os devidos acréscimos feitos pelas operadoras.

O pagamento pode ser feito no Banco do Estado de Sergipe (Banese), utilizando o Documento Único de Arrecadação (DUA), emitido por meio do site do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran/SE), ou o Documento de Arrecadação Estadual (DAE), que é disponibilizado no site da Sefaz.

Cálculo do IPVA

No que diz respeito ao cálculo do IPVA em Sergipe, os valores são determinados com base em uma alíquota estabelecida pela Sefaz e no valor de mercado do veículo, conforme tabela elaborada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Para automóveis e veículos importados com valor de até R$120 mil, a alíquota do IPVA corresponde a 2,5% do valor indicado na tabela Fipe. Veículos com valor superior a esse limite estarão sujeitos a uma alíquota de 3%. Já ônibus, micro-ônibus e caminhões têm uma alíquota de 1%, enquanto motocicletas e similares pagam 2%.

É importante ressaltar que metade do valor arrecadado com o IPVA é destinada aos municípios sergipanos, contribuindo para o financiamento de serviços públicos essenciais em todo o estado. Os recursos provenientes do imposto são fundamentais para o funcionamento e a manutenção de infraestruturas locais, como saúde, educação e segurança.

Fonte: Governo de SE