Cerca de 3 mil policiais militares vão reforçar segurança durante o carnaval

No policiamento civil, as delegacias e departamentos específicos vão ter as equipes reforçadas, tanto na capital e região metropolitana, quanto no interior do estado. Já no trânsito, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) vai intensificar a fiscalização, principalmente nas rodovias próximas aos locais onde vão ocorrer eventos.

O Corpo de Bombeiros informou que vai atuar de forma mais intensa nas áreas litorâneas em barragens e balneários, com o apoio de pelo menos 90 militares.

Fonte:G1 SE