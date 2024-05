Cerca de uma tonelada em doações são enviadas de SE para vítimas das chuvas no RS

Na tarde da última terça-feira, 07, uma aeronave da companhia Azul decolou de Aracaju para a cidade de Campinas (SP), levando cerca de uma tonelada em doações para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada pela empresa Aena Desarrollo Internacional, que administra o Aeroporto Santa Maria.

As doações estão sendo arrecadadas no guichê da companhia aérea no aeroporto, onde estão sendo arrecadados água, alimentos não-perecíveis, itens de higiene pessoal, fraldas, cobertores, roupas pessoais e de cama e banho e ração animal.

Fonte: G1 SE