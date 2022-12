Cercos promoverá curso para associados

Na próxima terça-feira, 20, a Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural Centro Sul de Sergipe (Cercos) promoverá um curso de capacitação para os associados. O curso será realizado das 18h às 20:30h. Os interessados em participar da capacitação deverão realizar suas inscrições até o dia 16 na sede da Cercos.

Você conhece a importância do ASSOCIADO na cooperativa CERCOS?

Todos os associados são responsáveis pela cooperativa e a participação de cada um impulsiona o funcionamento de toda a organização.

Todo associado pode cooperar com a gestão da CERCOS, participando das assembleias, colaborando na tomada de decisões, sugerindo, opinando, denunciando falhas, propondo soluções e defendendo suas ideias.

A CERCOS é gerida democraticamente por todos os seus associados. Assim, todos têm o mesmo poder de voto.

Todos os associados têm direito de beneficiar-se das operações e serviços prestados pela cooperativa.

Todo cooperado tem o direito de estar bem informado, podendo, a qualquer tempo, pedir esclarecimentos aos órgãos administrativos da instituição.

Os associados da CERCOS devem exercer seu poder de voto nas assembleias e acatar as decisões tomadas pela maioria, de forma democrática.

Cabe ao associado manter-se informado sobre as políticas e questões administrativas e financeiras da cooperativa, exercendo por completo sua participação nas operações.

Todo associado deve conhecer o Estatuto Social da CERCOS e respeitá-lo, cumprindo com seus regulamentos e normas.

Os associados devem integralizar sua cota-parte na CERCOS, conforme o estabelecido no Estatuto Social. E satisfazer, pontualmente, os demais compromissos assumidos com a CERCOS. Como associado da CERCOS, o cooperado deve ter postura de dono, ajudando a preservar e gerir um negócio que também é seu.