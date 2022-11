Cercos realizará Pedalada Azul 2022

No próximo dia 27 de novembro, a Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural Centro Sul de Sergipe (Cercos) promoverá a Pedalada Azul.

A ação é realizada em prol do novembro Azul e tem como principal objetivo a conscientização sobre saúde do homem, prevenção e diagnostico do câncer de próstata e incentivo ao esporte.

A proposta da CERCOS visa a sensibilidade da comunidade sobre o assunto, ressaltando a importância dos cuidados com a saúde do homem, da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata, além de mostrar a grande importância do apoio e incentivo ao esporte para toda a sociedade.

A Pedalada AZUL acontecerá das 6h às 10h da manhã e a largada será da Sede da Cercos.

Confira o Percurso:

Largada CERCOS

Pista do Açu

Luiz Freire

Açu Velho

Juerana

Pista do Pau Grande

Chegada CERCOS