CEREST Lagarto é destaque como referência em saúde do trabalhador

A Prefeitura de Lagarto, por meio do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, CEREST Regional Lagarto/SE, recebeu na última segunda-feira, 02, a nota do Questionário do Qualifica CEREST do ano de 2021 e novamente foi destaque como referência de saúde do trabalhador no Estado de Sergipe.

No questionário o CEREST Regional Lagarto, recebeu como nota 137 pontos e foi novamente qualificado pelo Monitoramento do Indicador de Saúde do Trabalhador – ST, do Plano de Saúde Nacional (PNS).

Segundo a Prefeitura de Lagarto, este momento representa um marco muito importante para a saúde dos trabalhadores de Lagarto. Haja vista que são critérios de monitoramento de como o CEREST tem atuado em prol do município e de centenas de profissionais.

Dentre os critérios estão: Capacitação para os trabalhadores; Realização de Matriciamento; Consultas; Inspeção, entre outros.

Com informações da Prefeitura de Lagarto