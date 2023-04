CEREST Lagarto mais uma vez é destaque em todo o estado

A Prefeitura de Lagarto, por meio do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, CEREST Regional Lagarto/SE, recebeu na última segunda-feira, 24, a nota do Qualifica CEREST do ano de 2023.

O questionário contém os Indicadores da Política Nacional de Saúde 2020/2023, saindo o resultado do Terceiro Quadrimestre, onde o CEREST – Regional Lagarto, obteve a nota a 145 pontos, continuando como destaque e referência no Estado de Sergipe.

O CEREST vem constantemente buscando realizar e desenvolver ações de prevenção e promoção a saúde de todos os trabalhadores da Regional de sua abrangência. Por isso, mais uma vez o reconhecimento, sendo essa, uma conquista de todos os trabalhadores.

Fonte: Prefeitura de Lagarto