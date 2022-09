CEREST Lagarto realiza capacitação para odontólogos e auxiliares de saúde bucal

Na última quarta-feira, 31, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde e o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST Regional Lagarto, realizou uma capacitação para os odontólogos e auxiliares bucais do município de Simão Dias.

A capacitação teve como tema: “Prevenir Acidentes é dever de todos” e ressaltou a importância do cuidado com a saúde do trabalhador, bem como o uso correto dos Equipamentos do Proteção Individual – EPI’S.

Vale ressaltar que a presente capacitação contou com as orientações do protocolo de Acidente de Trabalho com exposição à material biológico, reforçando a importância da prevenção.

Fonte: Prefeitura de Lagarto