CEREST realiza ação de capacitação para trabalhadores de indústria

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde e o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST Regional Lagarto, realizou na última quarta-feira, 10, uma ação de capacitação para os trabalhadores da Indústria Química Nossa Senhora da Piedade (Radiante), localizada em Lagarto.

Durante a ação foi realizada uma palestra educativa com o médico do trabalho do CEREST, Dr. Gustavo Melo e o engenheiro de segurança do trabalho, Nivaldo Garcia, sobre a NR12, realizando orientações sobre a importância da saúde e segurança no ambiente de trabalho, bem como o CEREST e sua atuação.

Fonte: Prefeitura de Lagarto