CEREST realiza ações do Setembro Amarelo para profissionais de Lagarto e região

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde e o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, CEREST Regional Lagarto, está realizando uma série de ações voltadas ao Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. As ações são realizadas em empresas e órgãos públicos, que fazem parte da regional.

Com foco na saúde do trabalhador, são realizadas orientações sobre o que é o CEREST e como ele atua, a importância do cuidado com a saúde física e mental dentro do ambiente de trabalho, bem como a realização das notificações compulsórias de Doenças e/ou Agravos Relacionados ao Trabalho (DART).

A equipe do CEREST segue até o final do mês com as ações da Campanha.

Fonte: Prefeitura de Lagarto