CEREST recebe visita técnica do Ministério da Saúde

Na última sexta-feira, 15, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST Regional Lagarto, recebeu uma visita técnica da equipe da Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador – CGSAT do Ministério da Saúde, juntamente com a Equipe de Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) e CEREST estadual.

O objetivo da visita técnica foi tratar das ações desenvolvidos pelo CEREST nos anos de 2019 a 2022, bem como debater sobre os planos de ações que serão desenvolvidos.

“Toda nossa equipe fica imensamente feliz em poder mostrar os trabalhos que estamos realizando desde os últimos três anos, sob a gestão da Prefeita Hilda Ribeiro, a ex-secretária Polyana Ribeiro e o então secretário de saúde Marlysson Magalhães. O CEREST é um importante agente dentro da Prefeitura de Lagarto, na promoção de políticas públicas voltadas para os trabalhadores e é uma imensa satisfação saber que este trabalho está sendo visto e elogiado pelos órgãos a nível estadual e nacional.” Ressalta Patrícia Fontes, coordenador do CEREST – Regional Lagarto.

Fonte: Prefeitura de Lagarto