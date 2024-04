CEREST-Regional Lagarto é destacado como referência nacional em saúde do trabalhador durante evento coordenado pelo Ministério da Saúde

Nesta segunda-feira, 22, a Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador (CGSAT) do Ministério da Saúde promoveu um Encontro com todos os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CERESTs) Regionais na sede do CEREST Estadual. O objetivo do evento foi conhecer pessoalmente o trabalho desenvolvido pelas equipes.

O CEREST, que é o centro de referência em saúde do trabalhador, desempenha um papel crucial na promoção da saúde e segurança dos trabalhadores em todo o país. E o CEREST Regional de Lagarto tem se destacado como um exemplo de excelência nesse campo.

Durante o evento, os representantes do Ministério da Saúde parabenizaram o CEREST Regional de Lagarto por mais uma vez se destacar como o melhor CEREST a nível federal, demonstrando compromisso e eficiência no atendimento às demandas relacionadas à saúde ocupacional na região.

O reconhecimento do Ministério da Saúde reforça o papel fundamental do CEREST de Lagarto na promoção de um ambiente de trabalho seguro e saudável para os trabalhadores locais, além de evidenciar o comprometimento das equipes em fornecer serviços de qualidade e excelência.

O Encontro também proporcionou uma oportunidade para troca de experiências e conhecimentos entre os diversos CERESTs Regionais, visando fortalecer ainda mais as ações em prol da saúde do trabalhador em todo o país.

O CEREST Regional de Lagarto continua a ser um modelo a ser seguido, inspirando outras instituições a buscar a excelência na promoção da saúde ocupacional e na proteção dos direitos dos trabalhadores.