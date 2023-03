Chácara Pedro Nogueira terá 08 horas de forró das antigas sem intervalo

No sábado, 13 de maio, a Chácara Pedro Nogueira, situada no povoado Limoeiro, na zona rural de Lagarto, o Forró Folia 95 – O Show. O evento contará com 08h horas de forró das antigas para celebrar os 30 anos da chegada da Banda Forró Maior na Capital Nacional da Vaquejada.

Para isso, quatro ex-integrantes da Forró Maior se apresentarão, são eles: Jeanny Lins, Dedé Brasil, Velton e Lenno. Além deles, o evento contará com os shows de Paulo Santos, Aline Souza, Banda Forró Brasil e NB Involvente.

Os interessados em prestigiar o evento já podem reservar as suas mesas por meio dos contatos: (79) 99139-7161, (79) 99913-8833 e (79) 99966-2971.