Chefe de quadrilha que roubava motos é morto durante operação policial

Na última terça-feira, 23, policiais civis da Delegacia Regional de Itabaiana, em conjunto com o Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam), identificaram um homem investigado por roubos de motocicletas, no conjunto Luiz Gonzaga, em Itabaiana.

De acordo com as informações policiais, o homem foi identificado nas investigações como responsável por chefiar um grupo criminoso que atuava no roubo de motocicletas, assim como também praticar tráfico de drogas em Itabaiana.

Conforme a apuração policial, o investigado agenciava diversos outros membros para praticarem roubos de motocicletas em Itabaiana e na região. Os veículos obtidos de maneira criminosa eram vendidos em Aracaju e na Bahia.

Na ação policial deflagrada para prendê-lo, o investigado reagiu à voz de prisão com uma arma de fogo. Houve confronto, ele foi atingido, socorrido ao Hospital Regional de Itabaiana, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Na residência do investigado, as equipes apreenderam uma arma de fogo, diversos pinos de cocaína, embalagens pequenas de maconha e uma balança de precisão. As investigações continuam a fim de identificar os demais membros do grupo.

