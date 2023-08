Chopada Vip e Vaquejada garantem final de semana de festa em Lagarto

No próximo sábado, 02, acontecerá no Parque de Eventos Zezé Rocha a 60ª Vaquejada de Lagarto. Os interessados poderão adquirir seus ingressos pelo site www.achetickets.com.br ou nos pontos de vendas na cidade de Lagarto, Itabaiana e Tobias Barreto.

Garantindo o esquenta para a vaquejada, na tarde do sábado, 02, a partir dás 15h, acontecerá a Chopada Vip. O evento que já está 75% do 3° lote vendido contará com shows de Aline Souza, Jeanny e Dedé Brasil, Cássio Junior e a participação do Dj Dantikoo.