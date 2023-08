A previsão de chuva para esta semana em Sergipe continua até domingo, 20. De acordo com o boletim divulgado pela Gerência Meteorologia e Mudanças Climáticas da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Semac), a precipitação acumulada poderá chegar à marca de 50 milímetros, atingindo desde o leste até o sul sergipano. Formação de nuvens e céu parcialmente nublado e encoberto também são previstos nas regiões climáticas do estado.

Para o território do agreste central sergipano, espera-se precipitações com menor volume. No sertão, as chuvas tendem a ser leves. “De uma maneira geral, a expectativa é de chuvas fracas em todo estado, visto que período chuvoso está chegando ao fim e a Oscilação Madden Julian está inativa. Isso faz com que impeça o favorecimento de chuvas mais volumosas no Nordeste do Brasil”, disse a meteorologista da Semac, Wanda Tathyana de Castro.

Mesmo com volume reduzido, a concentração de chuvas acontece por conta do transporte de umidade oriundo da Alta Subtropical do Atlântico Sul, como também, do Distúrbio Ondulatório de Leste, explica a meteorologista. “Trata-se de uma perturbação no campo de vento e pressão na faixa tropical do globo terrestre em áreas de influência dos ventos alísios, é essencialmente a energia que se desloca pelo oceano e que auxilia na formação de nuvens de chuva”, concluiu Wanda Tathyana.

Quanto às temperaturas, a população pode esperar mudanças suaves nos termômetros. Nesta terça-feira, 15, as mínimas e máximas ficarão entre 23.8°C e 28.3°C (litoral); 20.1°C e 27.7°C (agreste); e 19.3°C e 28.7°C (sertão). Já na quarta-feira, 16, a tendência é que estejam entre 23.7°C e 28.1°C (litoral); 19.3°C e 27.7°C (agreste); e 20.1°C e 29.1°C (sertão). Na quinta-feira, 17, as mínimas e máximas poderão marcar 23.9°C e 28.2°C (litoral); 19.3°C e 27.9°C (agreste); e 20.0°C e 29.0°C (sertão).

