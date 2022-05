Chuvas isoladas e céu nublado prosseguem pelos próximos dias

De acordo com os estudos da Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Superintendência Especial dos Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Serhma), as chuvas leves e pontuais que têm ocorrido em municípios dos oito territórios sergipanos continuam perdurando pelos próximos dias em todo o Estado.

Para esta quinta-feira, 12, da madrugada até a noite, tende a ser de tempo nublado e parcialmente nublado nos oito territórios, podendo ocorrer precipitações leves e pontuais a qualquer hora. As temperaturas mínimas no litoral serão de 22°C e 20,7°C no interior. Já as máximas ficam em torno de 29,5°C e 31° C, respectivamente.

Na madrugada da sexta-feira, 13, aguarda-se durante a madrugada tempo nublado em todo o Estado. No período da manhã e tarde, a possibilidade é de tempo nublado ou parcialmente nublado em todos os territórios. À noite a probabilidade é de tempo nublado em todo o Estado. Os termômetros no litoral registram de 22,9°C a 29,7°C, já no interior, eles oscilam entre 22,1°C e 30,8°C.